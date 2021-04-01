İstanbul’da trafo yangını metro seferlerini aksattı

Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının Yenimahalle durağında trafoda yangın çıktı, duraklarda yoğunluk oluştu.

İstanbul Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının Yenimahalle durağında trafoda yangın çıktığı öğrenildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, seferlerin Mecidiyeköy-Yenimahalle ve Tekstilkent-Mahmutbey istasyonları arasında yapılacağı bilgisi verildi.

YOLCULAR İSYANDA

Seferlerin aksamasından dolayı evlerinden işe gitmek üzere yola çıkanlar ise Yenimahalle metro durağında yoğunluk oluşturdu.

Seferlerin aksaması nedeniyle durağa belediye tarafından otobüsler yönlendirilirken, yolcular otobüs sayısının yetersiz olması nedeniyle duruma isyan etti.

"2 OTOBÜS YOLLAMIŞLAR, HANİ SOSYAL MESAFE?"

Mağdur olduklarını söyleyen Rıza Aldemir, "Biz de bilmiyoruz teknik bir arıza dediler. Herkesi indirdiler. Otobüsler bekliyor dediler. 2 tane otobüs geldi. O kadar beklemeden sonra nasıl binecek bunca insan bilmiyorum. Yarım saati geçti bekliyoruz. Mağdur olduk." dedi.

Tuncer Kaya ise "İnsanlar metroya bindiği zaman kartı basıyor. Bu Mecidiyeköy'e gitmez, Göztepe'ye gitmez. Bir görevli çıkacak diyecek ki; 'Arızalandı araçlarımız. Size araçlar eşlik edecek. Gideceğiniz yere götüreceğiz' diyecekler. Bir yazı yok, bilgilendirme yok. Biz geliyoruz şimdi Mahmutbey'den, buradaki insanlar biz daha inmeden hücum. Hani sosyal mesafe, hani mesafe? Nasıl hasta olmayalım. Ne yapacağız biz. İşimize gücümüze hastaneye gideceğiz. Randevularımız geç kaldı. İşimiz geç kaldı. Hayır ne yapmamız gerekiyor. Yapmamız gerekenleri bize yetkililerin söylemesi gerekiyor." dedi.

“HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLUYOR BAKIN”

Gelen 2 otobüsten birine güçlükle binen bir yolcu ise “Bağırıyorlar çok dolu otobüs diye. Gidemiyoruz. Mecbur bindik ne yapalım. Herkesin işi var gücü var. 1 saattir bekliyorum. Her şey çok güzel oluyor bakın, herkes seyretsin." diye konuştu.

Aksayan seferler itfaiyenin duman tahliyesinin ardından yaklaşık 1,5 saat sonra normale döndü.

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