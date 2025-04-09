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İHA

Sabah saatlerinde Sultangazi Mescidi Selam Topkapı tramvay hattında Sultançiftliği istasyonunda yaşanan elektrik arızası nedeniyle seferler durdu.

Uzun süre hizmet verilemeyince duraklarda yoğunluk yaşandı.

VATANDAŞLAR ARIZANIN GİDERİLMESİNİ BEKLEDİ

İşlerine veya okullarına gitmek için yollara çıkan vatandaşlar bir süre arızanın giderilmesini bekledi.

Ekiplerin çalışmasının ardından arıza giderilince tramvay yeniden hizmet vermeye başladı.