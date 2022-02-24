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    İstanbul'da tramvayda tekme tokat kavga

    Yolcular arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada 1 yolcu, 4 kişi tarafından tekme ve yumruklarla dövülürken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
    • İHA
    • 24.02.2022 - 10:00
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    İstanbul'da tramvayda tekme tokat kavga

    İstanbul Cevizlibağ durağında sabah saatlerinde tramvayın içerisinde bir olay yaşandı.

    TRAMVAYDA KAVGA

    Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvayda bulunan yolcular arasında henüz bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    4 KİŞİ YOLCUYU TEKME TOKAT DÖVDÜ

    Tramvayda yolculuk yapan 4 kişi, kavga ettikleri 1 yolcuyu tekme ve yumruk darbeleriyle feci şekilde dövdü.

    Tramvaydaki diğer yolcular ise kavgayı güçlükle ayırmaya çalıştı.

    İstanbul da tramvayda tekme tokat kavga #1


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