Haberler

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'da tramvayda tekme tokat kavga

İstanbul'da tramvayda tekme tokat kavga

Yolcular arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada 1 yolcu, 4 kişi tarafından tekme ve yumruklarla dövülürken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.