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- İstanbul'da tramvayda tekme tokat kavga
İstanbul'da tramvayda tekme tokat kavga
Yolcular arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada 1 yolcu, 4 kişi tarafından tekme ve yumruklarla dövülürken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
- İHA
- 24.02.2022 - 10:00
İstanbul Cevizlibağ durağında sabah saatlerinde tramvayın içerisinde bir olay yaşandı.
TRAMVAYDA KAVGA
Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvayda bulunan yolcular arasında henüz bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
4 KİŞİ YOLCUYU TEKME TOKAT DÖVDÜ
Tramvayda yolculuk yapan 4 kişi, kavga ettikleri 1 yolcuyu tekme ve yumruk darbeleriyle feci şekilde dövdü.
Tramvaydaki diğer yolcular ise kavgayı güçlükle ayırmaya çalıştı.