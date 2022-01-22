İstanbul'da turisti darbeden taksicinin belgesi iptal edildi

Fransız çiftten fazla para istemesi üzerine yaşadığı tartışmada kadın turisti alıkoyarak darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan taksici şoförlük yapamayacak.

Türkiye'ye gelen Fransız çifti Karaköy'den Taksim'e götürerek 21 TL tutan yol için 100 TL alan taksi şoförü, tepki gösteren turistlerden birini araçtan indirip kadın turisti kaçırmıştı.

Meclis-i Mebusan Caddesi'ne gelen şoför, burada kadını darbederek araçtan indirmek istemişti.

Yaşananların ardından ise şoför Mesut D., polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Mesut D. emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Müracaat savcılığınca sorgulanan şüpheli Mesut D. turist çiftin indi-bindi yaptıklarını kendisine 20 TL verdiklerini, indi-bindi ücretinin bu olduğunu söylemesine rağmen çiftin 100 TL verdiklerini söyleyerek para üstü istediklerini, kadın turistin araçtan inmemesi üzerine tartışma yaşandığını iddia ederek suçlamayı reddettiği öğrenildi.

İstanbul'da taksici Fransız kadın turisti önce kaçırdı, sonra araçtan attı

EV HAPSİ ALDI

Şüpheli,"Yağma" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mesut D. hakkında ev hapsi şeklindeki adli kontrol kararı uygulanmasına karar verildi.

Kadın turistin de darp cebir raporunun olmadığı öğrenildi.

PARA CEZASI UYGULANDI, BELGESİ İPTAL EDİLDİ

Öte yandan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, şoför Mesut D.'ye "İlgili belediye tarafından verilmiş çalışma izninin ruhsat süresi bittiği halde belediye sınırı dahilinde yolcu taşımak" suçundan 1823 TL idari para cezası uygulanırken, 'Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi' ise İBB tarafından iptal edildi.

Taksi ise 10 gün süre ile trafikten men edildi.