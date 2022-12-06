İstanbul'da turistten fazla ücret alan taksicinin ruhsatı askıya alındı

İstanbul Havalimanı'na taksiyle yolculuk yapan yabancı turistin, 600 lira ödemesi gerekirken bin 900 lira ödemesinin üzerine taksi şoförünün ruhsatı, 30 günlüğüne iptal edildi.

İstanbul'un taksi sorununa ilişkin tartışma sürerken, denetimler de sıklaştırıldı.

Yolcu ayrımı, taksimetre oyunu, kısa mesafe sorunları devam ederken, taksi sürücüleri de sıkça gündeme geliyor.

Zaman zaman da taksi şoförleri ile yolcular arasında tartışmalar yaşanıyor.

Yerli yolcuların yanı sıra yabancı turistlerin de sıklıkla tercih ettiği taksilerde, çeşitli sorunlar sosyal medyanın gündemine oturuyor.

Son olarak Megakent'te bir turistten fazla ücret alan taksici gündem oldu.

Turist yolcudan fazla ücret aldı

Taksici tarafından mağdur edilen Elena Vykhodtseva isimli turist, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İstanbul Havalimanı'na yolculuk yaptığını ve 600 lira tutması gerekirken taksi şoförünün kendisinden bin 900 lira aldığını ifade etti.

Ruhsatı 30 günlüğüne askıya alındı

Bunun üzerine İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şoförün toplu taşıma aracı kullanım belgesinin, 30 gün süreyle iptal edildiği belirtildi.

AA'nın aktarımına göre; taksi şoförüne ayrıca Kabahatler Kanunu hükümlerince idari para cezası verildiği kaydedildi.