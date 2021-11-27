İstanbul-Antalya havayolu seferinde kalp krizi geçiren yolcu, 3 doktorun müdahalesiyle kurtarıldı.

İstanbul-Antalya seferini gerçekleştiren uçakta Salih Uyguner adlı yolcu uçak havalandıktan bir süre sonra kabin ekiplerine kötü hissettiğini söyledi.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan yolcuya ilk müdahale kabin ekipleri tarafından yapılırken, daha sonra uçağın kaptan pilotu anons yaparak uçakta doktor olup olmadığı sordu.

3 DOKTORDAN HAYAT KURTARAN MÜDAHALE

Anons üzerine uçakta bulunan 3 doktor, kalp krizi geçiren yolcunun yanına geldi. Durumu daha da ağırlaşan yolcuya doktorlar müdahale etti ve Salih Uyguner hayata döndürüldü.

İstanbul'da uçakta kalp krizi geçiren yolcu hayata döndü

AMBULANS GÖNDERİLDİ

Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu Antalya Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek hastanın durumu hakkında bilgi verdi ve park yerine ambulans talep etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Uçak sorunsuz bir şekilde Antalya Havalimanı'na iniş yaparken, Salih Uyguner hastaneye kaldırıldı.