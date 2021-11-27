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    İstanbul'da uçakta kalp krizi geçiren yolcu hayata döndü

    İstanbul-Antalya havayolu seferinde kalp krizi geçiren yolcu, 3 doktorun müdahalesiyle kurtarıldı.
    • DHA
    • 27.11.2021 - 12:19
    • Güncelleme : 27.11.2021 - 12:40
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    İstanbul'da uçakta kalp krizi geçiren yolcu hayata döndü

    İstanbul-Antalya seferini gerçekleştiren uçakta Salih Uyguner adlı yolcu uçak havalandıktan bir süre sonra kabin ekiplerine kötü hissettiğini söyledi.

    Kalp krizi geçirdiği anlaşılan yolcuya ilk müdahale kabin ekipleri tarafından yapılırken, daha sonra uçağın kaptan pilotu anons yaparak uçakta doktor olup olmadığı sordu.

    3 DOKTORDAN HAYAT KURTARAN MÜDAHALE

    Anons üzerine uçakta bulunan 3 doktor, kalp krizi geçiren yolcunun yanına geldi. Durumu daha da ağırlaşan yolcuya doktorlar müdahale etti ve Salih Uyguner hayata döndürüldü.

    İstanbul'da uçakta kalp krizi geçiren yolcu hayata döndü

    AMBULANS GÖNDERİLDİ

    Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu Antalya Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek hastanın durumu hakkında bilgi verdi ve park yerine ambulans talep etti.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Uçak sorunsuz bir şekilde Antalya Havalimanı'na iniş yaparken, Salih Uyguner hastaneye kaldırıldı.

    İstanbul da uçakta kalp krizi geçiren yolcu hayata döndü #1

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