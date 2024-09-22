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İstanbul'da uçurumdan araç uçtu: 1 yaralı

İstanbul'da uçurumdan araç uçtu: 1 yaralı Boşnak Bahçe mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle aracın uçurumdan düşmesi sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.