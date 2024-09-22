İstanbul'da uçurumdan araç uçtu: 1 yaralı

İHA
İstanbul'un Silivri ilçesi Fatih Mahallesi Boşnak Bahçe mevkiinde bir sürücü henüz belirlenemeyen nedenle otomobille yol kenarındaki uçurumdan uçtu.
Otomobili gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve Silivri Belediyesi arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ YARALANDI
Araç içerinde yaralı halde bulunan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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