İstanbul'da uçurumdan araç uçtu: 1 yaralı
İHA

İstanbul'un ilçesi Fatih Mahallesi Boşnak Bahçe mevkiinde bir sürücü henüz belirlenemeyen nedenle otomobille yol kenarındaki uçurumdan uçtu.

Otomobili gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve Silivri Belediyesi arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ YARALANDI

Araç içerinde yaralı halde bulunan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Yusuf Balıkçı
Editör