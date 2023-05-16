İstanbul'da Uğur Işılak'ı dinlediği için bir kişiyi döven saldırganlar yakalandı AK Parti seçim müziği olan “Doğruya Doğru” şarkısını dinlediği için saldırıya uğrayan ailenin şikayeti üzerine inceleme başlatıldı. Polis yakaladığı 4 magandayı, emniyete götürdü.

İHA

İstanbul Eyüpsultan’da 4 maganda dehşet saçtı…

Murat Asan, 18 aylık bebeği, hamile eşi ve 2 yeğeni ile birlikte AK Parti seçim müziği olan Uğur Işılak’ın “Doğruya Doğru” şarkısını dinleyerek, evine gidiyordu.

Saat 01.25 sıralarında kimliği belirsiz bir şahıs, Asan’ın aracının arka tarafına tekme attı.

Asan durmadı ve ilerlemeye devam etti.

Bebeğin bileği kesildi

O saldırganı gören 3 şüpheli de, bu kez aracın ön camına alkol şişeleri attı.

Saldırı sonrası 18 aylık bebeğin ayak bileği, alkol şişelerinin camı kırması sonucu kesildi.

Büyük korku yaşayan aile, hızlıca evine gitmek istedi.

Ancak saldırganların durmaya niyeti yoktu.

Murat Asan’ı takip eden saldırganlar, evinin önünde araçtan inince tehdit ve hakaretler savurdu.

Bu duruma şahit olanlar, hemen polisi aradı.

4 maganda yakalandı

İhbar üzerine gelen polis, inceleme yaparken; Murat Asan saldırganlardan şikayetçi oldu.

Ekipler şahısları yakalamak için çalışma başlatırken, şarkının sahibi Uğur Işılak aileyi arayarak geçmiş olsun mesajlarını iletti.

Başına gelenleri anlatan Asan, ellerinde bira şişeleri olan şahısların kendisine küfürler savurarak "O müziği neden açtın?" diye bağırdığını ve saldırdığını söyledi.

Çok geçmedi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden ekipler, 4 magandayı yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.