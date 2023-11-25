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İstanbul'da üniversite kampüsünde kız arkadaş meselesi yüzünden kavga çıktı

İstanbul'da üniversite kampüsünde kız arkadaş meselesi yüzünden kavga çıktı Avcılar’da aralarında kız arkadaş meselesi olduğu iddia edilen şahıslar, üniversiteyi birbirine kattı. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavganın o anları ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.