İHA
İstanbul'da dün akşam saatlerinde Avcılar Cihangir Mahallesi’ndeki bir üniversitede iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışma sebebinin kız arkadaş meselesi olduğu iddia edilirken, çok geçmeden taraflar arasında sinirler gerildi.
Kampüste ortalık karıştı
Birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldıran şahıslar, kampüsü birbirine kattı.
Üniversitedeki diğer öğrenciler panikle çığlık atarken, güvenlik görevlileri ise şahıslara güçlükle müdahale etti.
Görevliler güçlükle ayırdı
Kavga tarafların dağılması ile son bulurken, yaşanan o anlar ise çevredeki bir öğrencinin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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