Petrol
90.72
-0.69%
Euro
18.2704
-0.07%
Dolar
18.2873
0.17%
Altın
976.28
-0.73%
Borsa
3381
0.00%
Bitcoin
344.449
-7.03%
BTXN Coin
8.13
2.91%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C

    İstanbul'da uyuşturucu baskını yapılan evden kaçak göçmenler çıktı

    Evde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, geri gönderme merkezine teslim edilen kaçak göçmenler sınır dışı edildi. Baskın anları ise kameralara yansıdı.
    • 19.09.2022 - 10:25
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 10:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da uyuşturucu baskını yapılan evden kaçak göçmenler çıktı

    İstanbul'da Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, Çağlayan Mahallesi’ndeki bir evde yabancı uyruklu şahısların uyuşturucu kullanıp, ticaret yaptığına dair ihbar üzerine harekete geçti.

    Evin etrafında pusuya yatan polis ekipleri, içeriye giren ve çıkanları takibe aldı. Bir süre sonra harekete geçen polis ekipleri, eve baskın düzenledi.

    Evde kaçak göçmenler bulundu

    Uyuşturucu madde için eve operasyon düzenleyen ekipler, içeride 11 kaçak göçmenle karşılaştı. Kaçak göçmenleri gözaltına alan polis ekipleri, evde içerisinde uyuşturucu madde aradı.

    Yapılan aramalarda içeride çok miktarda metamfetamin adı verilen uyuşturucu madde, çok sayıda captagon diye bilinen uyuşturucu hap, hassas terazi ile birlikte 870 dolar ve 2 bin lira ele geçirdi.

    Gözaltına alınan 11 kaçak göçmen emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

    İstanbul'da uyuşturucu baskını yapılan evden kaçak göçmenler çıktı VİDEO

    Tutuklandılar

    Kağıthane polisinin yaptığı çalışmalar neticesinde ise evdeki yabancı uyruklu Mustafa S.A., Veli H., Mesut H. ve Prıooz N. isimli şüphelileri gözaltına aldı.

    İHA'nın aktardığına göre emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece “uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İstanbul da uyuşturucu baskını yapılan evden kaçak göçmenler çıktı #1

    İstanbul da uyuşturucu baskını yapılan evden kaçak göçmenler çıktı #2

    İstanbul da uyuşturucu baskını yapılan evden kaçak göçmenler çıktı #3


    Süper Lig'de 7. haftanın puan durumu
    Futbol

    Süper Lig'de 7. haftanın puan durumu

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Advertorial

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Ataşehir'de sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 2 yaralı
    İç Haber

    Ataşehir'de sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 2 yaralı

    Görüş Bildir