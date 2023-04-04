İstanbul'da uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen çatı katına baskın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kartal’da uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan bir evin çatı katına baskın düzenledi.

İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı yapan şahıslara yönelik operasyon çerçevesinde Kartal’da 5 katlı bir binanın çatı katına baskın düzenledi.

İklimlendirme ve sera sistemi kurulan evde yapılan aramada, kök halinde ve kurutulmuş satışa hazır halde onlarca kilo marihuana ele geçirildi.

Onlarca kilo esrarla birlikte teçhizat da ele geçirildi

Baskında uyuşturucu madde yetiştirmede kullanılan ışıklandırma sistemi, kimyasal gübre ve havalandırma sistemi gibi çok sayıda teçhizat da ele geçirildi.

Şahsı yakalama çalışmaları sürüyor

Baskın yapılan çatı katında sera düzeneği kurarak uyuşturucu madde imalatı yaptığı belirlenen F. G. isimli şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor.