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    İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 1 kilo kokain ele geçirildi

    Polis ekiplerinin yaptığı aramada 1 kilo kokain, tabanca ve hassas terazi ele geçirilirken, çok sayıda kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 02.03.2021 - 08:05
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    İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 1 kilo kokain ele geçirildi

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kağıthane, Bayrampaşa ve Sarıyer'de torbacı olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satıcılığı yapanlara yönelik eş zamanlı daha önce belirledikleri adreslere operasyon düzenlendi.

    Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.

    POLİS TEK TEK ARADI

    Operasyon kapsamında Sarıyer, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir binanın en üst katına giren polis ekipleri içeride bir süre arama yaptı.

    Operasyonun bir diğer adresi de Kağıthane oldu.

    Harmantepe Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binadaki daireye giren polis ekipleri içeride arama yaptı.

    İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 1 kilo kokain ele geçirildi #1

    1 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

    Polis ekiplerinin yaptığı aramada dairede 1 kilo kokain, tabanca ve hassas terazi ele geçirildi. Baskın yapılan dairede yakalanan şüphelinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

    Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

    İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 1 kilo kokain ele geçirildi #2

    İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 1 kilo kokain ele geçirildi #3

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