İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 20 şüpheli yakalandı İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonlarda, “torbacı” ve “sokak satıcısı” olarak aranan 20 şüpheli yakalandı.

İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalarda, bu sabah yeni bir operasyona imza attı.

Özel harekatların da katılımıyla eş zamanlı operasyon yapıldı

‘Torbacı’ ve ‘sokak satıcısı’ olarak tabir edilen zehir tacirlerine yönelik olarak Zeytinburnu, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Sultangazi, Üsküdar, Ümraniye ve Pendik ilçelerinde özel harekat timlerinin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı.

Çok sayıda uyuşturucu ve para ele geçirildi

Bu kişilerin adreslerinde ve otomobillerinde hassas burunlu dedektör köpeklerle yapılan aramalarda 29 bin 28 extacy hap, 23 suboxone sentetik ecza hapı, 5 kilo 88 gram marihuana, 282 gram kokain ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 88 bin 360 lira ile 100 Amerikan doları para ele geçildi.

Haklarında işlem başlatıldı

Uyuşturuculara el konulurken, yakalanan 20 şüpheli hakkında başlatılan tahkikat işlemlerinin emniyette devam ettiği belirtildi.