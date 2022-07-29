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    İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 23 şüpheli tutuklandı

    Torbacılara yönelik operasyonlar kapsamında yakalanan 24 şüpheliden 23’ü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 29.07.2022 - 08:47
    • Güncelleme : 29.07.2022 - 08:59
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    İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 23 şüpheli tutuklandı

    İstanbul’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    Geçtiğimiz salı, çalışmalar kapsamında, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri harekete geçti.

    Üsküdar merkezli gerçekleştirilen operasyonda, 24 şüpheli gözaltına alındı.

    23 kişi tutuklandı

    İHA’nın haberine göre; çok sayıda uyuşturucu maddenin de ele geçirildiği baskınlarda gözaltına alınan zanlıların işlemleri dün sona erdi.

    Emniyet ekipleri tarafından adli makamlara sevk edilen 24 kişi hakim karşısına çıkarıldı.

    Şüphelilerin biri serbest bırakılırken, 23’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 23 şüpheli tutuklandı VİDEO


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