İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 849 kilo yakalandı 9 farklı ilçede yapılan uyuşturucu operasyonunda 849 kilo 880 gram metamfetamin ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde 14 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

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İHA

Kolluk kuvvetleri, zehir tacirlerine göz açtırmıyor.

İstanbul’da narkotik ekipleri, 9 ilçede baskına çıktı.

“Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu işleyenlerin tepesine binen polis, operasyonları 11 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında yaptı.

849 kilo 880 gram metamfetamin ele geçirildi

Başakşehir, Şile, Tuzla, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Esenyurt, Bahçelievler, Büyükçekmece ve Şişli’de düzenlenen operasyonlarda tacirlere büyük darbe vuruldu.

Narkotik polisi, 849 kilo 880 gram metamfetamin ele geçirdi.

14 şüpheli tutuklandı

Bu arada operasyon sırasında yakalanan 14 şüpheli de sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan operasyonlarda yakalanan uyuşturucu maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde sergilendi.