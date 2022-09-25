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    İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Lağımdan kokain çıktı

    Zeytinburnu'ndaki polis ekipleri, gece uygulamasında şüphelendikleri şahsın kaçarken elindekileri lağıma atması sonucu, lağımda arama yaptı. Çalışma sonucu 19 adet kokain ele geçirildi.
    • 25.09.2022 - 10:46
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    İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Lağımdan kokain çıktı

    İstanbul'da Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde uygulama gerçekleştirdi.

    Ekipler bu esnada, durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurmak istedi.

    Polisin kendisine yaklaştığını gören şahıs koşarak kaçmaya başladı.

    Kovalamacada şahıs, sokaktaki bir lağım mazgalına üzerindeki uyuşturucuları attı.

    Üzerinde para ve cep telefonu bulundu

    Bir süre sonra polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanan şahsın yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 3 bin 685 lira ve müşterileriyle iletişim kurmak için kullandığı düşünülen cep telefonu ele geçirildi.

    İstanbul da uyuşturucu operasyonu: Lağımdan kokain çıktı #1

    Polisler lağımı aradı

    Şahsın gözaltına alınmasının ardından Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, mazgalda çalışma yapmaya başladı.

    19 adet kokain bulundu

    Lağım mazgalını kaldıran polis ekipleri, içerisinde satışa hazır 19 adet kokain maddesi buldu.

    Torbacı, adli makamlarca serbest bırakıldı Polis ekiplerinin gösterdiği gayret cep telefonu kameralarına yansıdı.

    Serbest bırakıldı

    Ele geçirilenlerle birlikte emniyete götürülen torbacı İsmail Ç. ifadesi alınarak, hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini yapmak” suçundan adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen torbacı, çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    İstanbul da uyuşturucu operasyonu: Lağımdan kokain çıktı #2


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