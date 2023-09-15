İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Torbacıyı şaşkına çeviren plan İstanbul genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Pendik'teki evinde bulunamayan torbacıyı annesine aratan ekipler, şüpheli eve gelince gözaltına aldı. O anlarda kameralar kayıttaydı.

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DHA

Güvenlik güçleri ülke çapında uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarına hız verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik il genelinde daha önceden belirlenen adreslerdeki 87 kişiye operasyon düzenledi.

Çok sayıda gözaltı var

Operasyon kapsamında Bağcılar, Çınar Mahallesinde bulunan 4 katlı bir binanın ikinci katına giren polis ekipleri içeride arama yaptı.

Operasyona özel harekat polislerinin yanı sıra hassas burunlu narkotik polis köpeğininde katıldığı görüldü. Operasyon çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Annesi arayınca geldi

Operasyon yapılan adreslerden bir diğeri de Pendik Yayla Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’ndeki 4 katlı apartmandaki bir daireydi.

Aranılan şüpheliyi evde bulamayan ekipler, şüphelinin annesine oğlunu telefonla aramasını söyledi.

Şüpheli eve gelene kadar polis ekipleri kapıda bekledi. Eve gelen şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)