İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 2 gözaltı İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yangın hortumunun içine gizlenmiş 9 kilo 400 gram metamfetamin yakalanırken olayla ilgili iki kişi ise gözaltına alındı.

DHA Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalar her geçen gün artarken uyuşturucu tacirlerine geçit verilmiyor. Bir yeni başarılı operasyonun adresi ise İstanbul oldu. Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza Ekipleri, yurt dışına gönderilmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen bir kargoyu incelemeye aldı. Narkotik köpekleri fark etti Arama sırasında narkotik köpeklerinin gönderiye yoğun tepki vermesi üzerine kargoyu açan Gümrük Muhafaza ekipleri, yangın hortumuyla karşılaştı. Köpeklerin, yangın hortumuna da tepki göstermesi üzerine hortumun bir kısmı kesilerek içi kontrol edildi. Hortum içerisinde uyuşturucu bulundu Hortumun içinde beyaz kristal maddelerin olduğu tespit edildi. Beyaz maddelerin incelenmesinin ardından, metamfetamin olduğu belirlendi. Operasyon sonucunda toplam 9 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.