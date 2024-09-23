İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 5 gözaltı

DHA
Ekiplerce uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda içerisinde 5 kişinin bulunduğu hafif ticari aracın D-100 yan yola girmesiyle düğmeye basıldı.
Sivil ekip araçlarından birinin yan yolu kapattığı sırada hafif ticari araç durduruldu.
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyon kapsamında 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, araçta bir miktar uyuşturucu da ele geçirildi.
Operasyon sırasında ekipler Ankara istikametinde trafiği durdurdu.
UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Öte yandan, yan yolda bulunan sürücüler operasyonun sona ermesini beklerken uzun araç kuyrukları oluştu.
Operasyonun sona ermesiyle birlikte yan yolda yeniden ulaşım sağlanabildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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