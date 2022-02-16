Emniyet ekiplerince düzenlenen zehir tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyonda, çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda adreslerden biri de Zeytinburnu Telsiz Mahallesi 72/1 Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın giriş katı oldu.

ZEHİR TACİRLERİNE OPERASYON

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda adresler, narkotik köpekleri yardımıyla didik didik arandı.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Adreste uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı. Operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.

İstanbul'da uyuşturucu tacirleri gözaltına alındı VİDEO

