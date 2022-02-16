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    İstanbul'da uyuşturucu tacirleri gözaltına alındı

    Emniyet ekiplerince düzenlenen zehir tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyonda, çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı.
    • İHA
    • 16.02.2022 - 08:47
    • Güncelleme : 16.02.2022 - 09:14
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    İstanbul'da uyuşturucu tacirleri gözaltına alındı

    İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Düzenlenen operasyonda adreslerden biri de Zeytinburnu Telsiz Mahallesi 72/1 Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın giriş katı oldu.

    ZEHİR TACİRLERİNE OPERASYON

    Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda adresler, narkotik köpekleri yardımıyla didik didik arandı.

    1 KİŞİ GÖZALTINDA

    Adreste uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı. Operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.

    İstanbul'da uyuşturucu tacirleri gözaltına alındı VİDEO

    İstanbul da uyuşturucu tacirleri gözaltına alındı #1

    İstanbul da uyuşturucu tacirleri gözaltına alındı #2


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