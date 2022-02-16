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- İstanbul'da uyuşturucu tacirleri gözaltına alındı
İstanbul'da uyuşturucu tacirleri gözaltına alındı
Emniyet ekiplerince düzenlenen zehir tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyonda, çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı.
- İHA
- 16.02.2022 - 08:47
- Güncelleme : 16.02.2022 - 09:14
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda adreslerden biri de Zeytinburnu Telsiz Mahallesi 72/1 Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın giriş katı oldu.
ZEHİR TACİRLERİNE OPERASYON
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda adresler, narkotik köpekleri yardımıyla didik didik arandı.
1 KİŞİ GÖZALTINDA
Adreste uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı. Operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.
İstanbul'da uyuşturucu tacirleri gözaltına alındı VİDEO