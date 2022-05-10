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    İstanbul'da uyuşturucu ticareti yapan 20 şahıs yakalandı

    Emniyet güçleri tarafından 30 adrese yapılan baskınla yakalanan ve uyuşturucu ticareti yapan 20 şüpheli gözaltına alındı.
    • 10.05.2022 - 10:53
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 11:17
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    İstanbul'da uyuşturucu ticareti yapan 20 şahıs yakalandı

    İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor...

    Emniyet ekipleri tarafından, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

    30 adrese baskın

    DHA'nın haberine göre; şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, bu sabah 30 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

    20 gözaltı

    Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 160 gram bonzai, 3 gram eroin, 2 hassas terazi ve 39 bin 200 lira para ele geçirildi.

    Öte yandan; şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    İstanbul da uyuşturucu ticareti yapan 20 şahıs yakalandı #1


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