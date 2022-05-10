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İstanbul'da uyuşturucu ticareti yapan 20 şahıs yakalandı

İstanbul'da uyuşturucu ticareti yapan 20 şahıs yakalandı

Emniyet güçleri tarafından 30 adrese yapılan baskınla yakalanan ve uyuşturucu ticareti yapan 20 şüpheli gözaltına alındı.