Haberler

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'da vapurdan denize yolcu düştü

İstanbul'da vapurdan denize yolcu düştü

Kınalıada-Bostancı seferini yapan vapurda bir kişi dengesini kaybederek denize düştü. Şahıs, yolcular tarafından denize atılan can simidi ve halata tutunarak kurtarıldı.