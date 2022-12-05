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    İstanbul'da vapurdan denize yolcu düştü

    Kınalıada-Bostancı seferini yapan vapurda bir kişi dengesini kaybederek denize düştü. Şahıs, yolcular tarafından denize atılan can simidi ve halata tutunarak kurtarıldı.
    • 05.12.2022 - 09:34
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 09:52
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    İstanbul'da vapurdan denize yolcu düştü

    İstanbul’da Kınalıada-Bostancı seferini yapan vapurdaki bir kişi, dengesini kaybederek denize düştü.

    Denize düşen kişiyi kurtarmak için yolcular ve gemi çalışanları seferber oldu.

    Can simidi hayatını kurtardı

    Şahıs, denize atılan can simidi ve halata tutunarak kurtarıldı.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    Korku dolu anlar kamerada

    İHA'nın haberine göre karada bekletilen sağlık ekipleri, denizden kurtarılan şahsa olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve sonrasında hastaneye kaldırdı.

    Yaşanan o korku dolu anlar, vapurdaki yolcuların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    İstanbul'da vapurdan denize yolcu düştü VİDEO

    İstanbul da vapurdan denize yolcu düştü #1

    İstanbul da vapurdan denize yolcu düştü #2

    İstanbul da vapurdan denize yolcu düştü #3

    İstanbul da vapurdan denize yolcu düştü #4


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