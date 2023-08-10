İstanbul'da vatandaşların yangınla mücadelesi! Taş atarak söndürmeye çalıştılar Kentte sebebi bilinmeyen bir nedenle çıkan yangının ardından vatandaşlar yangına müdahale etmek için rüzgarla savaştı başarılı olamayınca taş atarak söndürmeye çalışmaları cep telefonuyla kayıt altına alındı.

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İHA

Türkiye yangınlarla mücadele ediyor...

Yaz sıcaklarının devam etmesiyle meydana gelen yangınlarda binlerce hektar alan zarar gördü.

Öte yandan vatandaşlar ise panik halinde yaşamaya devam ediyor.

İstanbul'da çıkan yangına karşılık vatandaş ilginç mücadele yolu izledi.

Kağıthane Hürriyet Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde molozların ve birçok eski eşyanın bulunduğu bir arazide yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Biri alevlere taş attı diğeri rüzgara çarptı

Ekipler olay yerine ulaşmaya çalıştıkları esnada bir kişi diğerinin “taş at” uyarısını dikkate alarak alevlere taş atmaya başladı.

Bunu gören bir diğeri de taş atarken, bir başka vatandaş ise çatıdan yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalıştı.

Yan binanın çatısından yangın tüpüyle müdahale etmek isteyen bir vatandaş ise adeta rüzgarla savaştı.

Rüzgarın etkisiyle müdahalesinde başarısız olan vatandaş bir süre sonra bulunduğu yerden inmek zorunda kaldı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Öte yandan bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri ile vatandaşlar ekiplerle birlikte yangını söndürmek için büyük çaba gösterdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında yaralı ve can kaybı olmadı.

O anlar kaydedildi

Yaşanan anlar vatandaşların kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.