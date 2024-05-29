İstanbul'da vitesleri karıştıran kadın sürücü, 4 metreden aşağı düştü "İstanbul Kağıthane'de bir kadın sürücü, vitesleri karıştırıp gaza basınca, aracıyla bariyerleri kırarak yaklaşık dört metre yükseklikten aşağıya düştü ve takla attı.

İHA

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi’nde, bugün öğle saatlerinde dışarıya çıkan Fatma Yıldız (41), park halinde olan 34 HVR 222 plakalı otomatik vitesli otomobiline bindi. Ardından otomobili çalıştıran kadın, vitesi karıştırıp geri yerine ileriye takınca bariyerleri kırıp, araçla 4 metre yükseklikten aşağıya düştü.

Vitesleri karıştırınca aşağıya düşüp takla attı

Kaza sonucu takla atarak ters dönen aracın içerisinde Yıldız, sesleri duyan vatandaşlar tarafından çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralı kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe Yerleşkesindeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Kız kardeş gözyaşlarına boğuldu

Kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayı duyan kız kardeşi Çınar Y., gözyaşlarına boğuldu. Mahalleli tarafından teselli edilen kadın ardından evine götürüldü. Kazayı gören bazı komşular ise adeta şoke oldu. Polis ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında araç, çekici yardımıyla kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü. Kırılan bariyerlere ise itfaiye ekipleri, emniyet şeridi çekerek önlem aldı.

"Gideceğim diye yanlışlıkla gaza basmış"

Olayla ilgili konuşan bir mahalle sakini, şöyle dedi:

Kadın sürücü gideceğim diye yanlışlıkla gaza basmış. Arka arkaya düşmüş. Ambulans, itfaiye ve polis ekibi geldi. Şeritle önlem aldılar. Kadının yüzü şişmişti, ambulans alıp götürmüş.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)