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    İstanbul'da, vize dolandırıcısının kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı

    Sahte vize danışmanlık sitesi kurarak dolandırıcılık yapan yabancı uyruklu Rustam K. ve beraberindeki 3 kişi gözaltına alındı. Rustem K.’nin kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı.
    • DHA
    • 09.02.2022 - 13:19
    • Güncelleme : 09.02.2022 - 13:21
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    İstanbul'da, vize dolandırıcısının kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı

    İstanbul'da faaliyet gösteren bir şebekenin, Avrupa ülkelerine vize danışmanlık hizmeti veren bir şirketin internet sitesinin 6 farklı benzerini kurarak vize randevusu almak için telefon edenlerden ön ödeme aldığı tespit edildi.

    Bu yolla birçok kişiden yüz binlerce lira para toplandı, arayan kişilere randevular verildi.

    DOLANDIRILDIIKLARINI DANIŞMANLIK MERKEZİNDE ÖĞRENDİLER

    Şüpheliler, randevunun adresini ise gerçek vize danışmanlık şirketinin adresi olarak gösterdi. Vize almaya giden çok sayıda kişi, danışmanlık merkezinde randevularının olmadığını öğrenince dolandırıldıklarının farkına vardı.

    İstanbul da, vize dolandırıcısının kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı #1

    6 AYLIK ÇALIŞLMA YAPILDI

    İhbarlar üzerine Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, 6 aylık çalışmanın ardından 4 kişilik şebekeye Beylikdüzü ve Esenyurt'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

    KIRMIZI BÜLTENLE ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

    Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişiden biri olan sahte kimlikle yakalanan yabancı uyruklu Rustem K.'nin, Türkiye'de de 40'ın üzerinde arama kararı olduğu ayrıca kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheliden 2'si serbest bırakılırken, Rustem K. ve 1 şüpheli tutuklandı.

    İstanbul da, vize dolandırıcısının kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı #2

    İstanbul da, vize dolandırıcısının kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı #3


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