İstanbul'da vücuduna sıvı enjekte adam günlük kiralık dairede öldürüldü Parasını almak isteyen kadınla sosyal medyadan tanışıp sevgili olan ve ardından günlük kiralık eve giden adam vücuduna enjekte edilen sıvıyla öldürülerek apartman boşluğuna atıldı.

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DHA

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde 27 Temmuz’da 09.30’da bir apartmanın havalandırma boşluğunda erkek cesedi bulanlar polise haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler herhangi bir bıçak ya da silah yarası olmayan cesedin 57 yaşındaki Murat Arpapay’a ait olduğunu belirledi.

Arpapay’ın cesedi, şüpheli ölüm olarak değerlendirilerek Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Burada yapılan otopsinin ardından çıkan raporda, Arpapay’ın vücuduna sıvı enjekte edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

Gece bir kadınla kaldı

Raporun ardından polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalarda Arpapay’ın cesedinin bulunduğu apartmanda oturmadığı ancak olaydan bir gün önce Muhterem Perçikli isimli kadınla beraber binadaki günlük kiralık dairede kaldığı belirlendi.

Binaya farklı kişiler girdi

Daireye giren çıkan kişileri araştıran polis aynı gün Serpil Demir, Doğan Sarıyıldız’ın Fatih Erginoğlu’nun da aynı eve girdiğini, bu kişilerden Muhterem Perçikli’nin aynı gün saat 21.20’de evden ayrıldığını diğer 3 kişinin ise sabah saat 04.00’da binadan çıktıklarını belirledi.

Şüpheliler cinayeti itiraf etti

Ekipler, şüphelilerden Muhterem Perçikli ile Serpil Demir’i yakalayarak gözaltına alındı.

İşlemleri için emniyete götürülen Perçikli ve Demir ifadelerinde yaşananları itiraf etti.

Paralarını almak için plan yaptılar

Şüphelilerin polise verdikleri ifadeye göre, Murat Arpapay sosyal medyadan tanıştığı, daha sonra yüzyüze de görüştüğü Ersen Başak'a uzun yıllar İngiltere’de yaşadığını, Türkiye’ye döndükten sonra geçimini ailesinin İngiltere’den gönderdiği parayla sağladığını söyledi.

Arpapay’ın paralarını evde sakladığını öğrenen Başak, paraları alabilmek için bir plan yaptı ve Muhterem Perçikli ile Serpil Demir’den yardım istedi.

Plana göre Muhterem Perçikli ile Serpil Demir Ersen Başak’a ait kafeye gidecek, burada oturan Murat Arpapay ile tanışacaktı.

Günlük kiralık daireye gittiler

Planı uygulayan şüphelilerden Muhterem Perçikli, tanıştığı Murat Arpapay ile önce arkadaş sonra da sevgili oldu.

Olay günü Muhterem Perçikli, Murat Arpapay’la tuttuğu günlük kiralık daireye gitti. Kısa bir süre sonra Serpil Demir, Doğan Sarıyıldız ve Fatih Erginoğlu da aynı daireye gitti.

Kimyasal sıvı vererek öldürdüler

Burada Arpapay’ın ellerini bağlayan 3 şüpheli daha sonra iğneyle Arpapay’ın vücuduna kimyasal sıvı enjekte ederek öldürdü.

Şüpheliler, Arpapay’ın cesedini binanın havalandırma boşluğuna bırakarak olay yerinden ayrıldı.

2 şüpheli tutuklandı

Daha sonra Arpapay’ın evine giren Ersen Başak, evdeki paraları alıp Gürcistana, cinayeti işleyen Doğan Sarıyıldız ile Fatih Erginoğlu ise Kıbrıs’a kaçtı.

Olaydan sonra gözaltına alınan Serpil Demir ile Muhterem Perçikli ise işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.