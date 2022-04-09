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- İstanbul'da yabancı uyruklu grubun tekme tokat kavgası
İstanbul'da yabancı uyruklu grubun tekme tokat kavgası
Sokakta başlayan kavgada 10 kişilik grubun tekme tokat birbirlerine saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İHA
- 09.04.2022 - 10:29
İstanbul Arnavutköy'de bulunan Anadolu Mahallesi'nde yabancı uyruklu 2 grup arasında kavga çıktı.
Nedeni henüz bilinmeyen kavgada yaklaşık 10 kişilik grup birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı.
Tekme ve yumruklarla saldırdılar
Kavga vatandaşların araya girmesi ile sonlandırıldı.
Olay anı ise vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
İstanbul'da yabancı uyruklu grubun tekme tokat kavgası