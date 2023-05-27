İstanbul'da yabancı uyruklu kadına gönül bağıyla 923 bin lira vurgun

Vatandaşları farklı vaadlerle dolandıran çeteler her geçen gün artıyor.
Farklı yöntemlerle vatandaşlara tuzak kuran dolandırıcı çeteleri binlerce vatandaşı mağdur etti.
Ekipler vatandaşları ağlarına düşüren çeteye yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yeni bir çalışma yapıldı.
Gönül bağı kurarak Türkiye'ye çektiler
Bu kapsamda bir kişinin sosyal medya üzerinden yabancı uyruklu bir kadınla tanıştığı, onunla gönül ilişkisi kurarak Türkiye'ye gelmesi üzerine sözleştikleri belirlendi.
Bir süre sonra başka bir kişinin ise yabancı uyruklu kadını, kendisini gümrük müdürü olarak tanıtarak aradığı ortaya çıktı.
Kadından para aldılar
Yapılan incelemelerde; kendisini gümrük müdürü olarak tanıtan kişinin, yabancı uyruklu kadını arayarak, kadının gümrüğe kadar geldiğini fark ettiler.
Bu sırada yüklü miktarda para bulunmasından dolayı gümrükten içeriye giremediğini, kendilerine üzerindeki paranın vergisi için bir miktar para ödemesi halinde bu parayı kurtararak gümrükten içeriye girebileceğini söylediği ve kadını ikna ettiği anlaşıldı.
923 bin TL para gönderdi
Mağdur kadının birden fazla banka hesabına toplam 923 bin TL para göndererek dolandırıldığı tespit edildi.
Bir kişi tutuklandı
Olayı gerçekleştirdiği belirlenen İ.A. ve C.D. Beykoz'da yakalanarak gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.D. hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İ.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.