İstanbul'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza: Vatandaş isyan etti Direksiyon hakimiyetini kaybedip elektrik direğine çarparak savrulan kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı. Sürekli kazaların meydana geldiği bölgede vatandaşlar "İlla ölmemiz mi gerekiyor?" diyerek sitem etti.

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DHA

İstanbul'da yağmurlu hava kazayı beraberinde getirdi.

Sarıyer'de saat 11.00 sıralarında kamyonet kullanan Hasan Akkuş, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hâkimiyetini kaybederek elektrik direğine çarptı.

Kazanın etkisiyle savrulan kamyonet, bariyerlere çarparak güçlükle durabildi.

Araçta sıkıştı

Kazada şoför Hasan Akkuş hafif yaralanırken, yolcu koltuğunda oturan Furkan Tosun kamyonet içinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, kamyonetin içinde sıkışıp kalan Furkan Tosun'u kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Tedavi altına alındı

Sağlık ekipleri, yaralıya olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Hastaneye gitmek istemeyen şoför Hasan Akkuş ise ayakta tedavi edildi.

Güvenlik önlemleri alındı

Kaza nedeniyle güvenlik önlemleri kapsamında yol trafiğe kapatıldı.

Kaza yapan kamyonetin ve yolda devrilen elektrik direğinin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

"Bariyerlere çarparak durdu"

Kaza gününden itibaren, aynı yolda sürekli kaza yaşanmasına rağmen önlem alınmadığını belirten tepki gösterildi. Mahalle sakini Dursun Ali Bektaşoğlu, "Yukarıdan aşağı bir kamyonet, elektrik direklerine vurarak, zikzak yaparak en son bariyerlere çarparak durdu. Burada yılda en az beş kere kaza oluyor, buna bir çözüm olması gerekiyor. Yukarıdan navigasyon, kamyonları veriyor aşağıda, yerlerde dik yokuş bir de yağmur yağdı araba kaydı herhalde. Freni de tutmamış arkadaşın, o şekilde kaza oldu." şeklinde konuştu.

"Buna acil bir çözüm gerekiyor"

Yusuf Yılmaz ise, "Burası Maden Mahallesi'nde çok dik rampası olan bir sokak. Yılda üç, beş kere tır ve büyük kamyonların kaza yaptığı bir bölge. Birçok defa dile getirildiği halde buraya bir çözüm bulunamadı. Bu yıl ikinci kaza bu. 2023'te büyük bir tır evin üzerine düşmüş, insanlar ölümden kıl payı kurtulmuştu. Bu büyük bir sorun ve buna çok acil bir çözüm gerekiyor." dedi.

"Bir tane yaya yolumuz yok, biz artık bıktık"

Aynı yerde daha önce evin üzerine tır uçan Rafet Tosun ise, "Burada yedinci kaza bu, hiçbir önlem alınmıyor. Geçen sene tırın altında kalan insan benim, benim evime girmişti. Ondan sonra kamyonlar yine gidip gelmeye devam ediyordu burada. Yukarıya 'Kamyon giremez' levhası koymuşlar ama kamyonlar gelip gidiyor. Ben ölümden döndüm, illa ölmemiz mi lazım? Evimize girdiler, başka arkadaşın da eve girdiler, burada direkler devriliyor. Bir tane yaya yolumuz yok, biz artık bıktık." şeklinde konuştu.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)