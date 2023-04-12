İstanbul'da yağmur sokakları göle çevirdi
DHA

Türkiye baharla birlikte gelen yağmurlu havanın etkisi altında...

Yurt genelinde etkili olan yağışlar son bir haftaya yakın sürede İstabul'da da etkili oldu.

İstanbul’da tüm gün süren aralıklı akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Karaköy'de cadde göle döndü

Yağış nedeniyle Kemeraltı Caddesi’nin bir bölümü göle döndü.

Beşiktaş yönüne ilerleyen sürücüler zorluk yaşadı.

Trafik yoğunluğuna neden oldu

Akşam mesai çıkışı ve iftar telaşına denk gelen olay nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

Yağışın etkisini yitirmesiyle birlikte su çekildi.

Suların çekilmesi ile trafik akışı da normale döndü.

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