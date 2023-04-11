İstanbul'da yağmurun etkisiyle trafik yoğunluğu arttı İstanbul'da yağmurun da etkisiyle artan yoğunluk nedeniyle yüzde 90'a ulaşan trafik yoğunluğu zaman zaman durma noktasına geldi.

DHA

İstanbul denince akla gelen ilk kelimelerden biri trafik oluyor...

İstanbul'un kronik sorunu trafik yine sürücüleri canından bezdirdi.

İftar telaşı-yağmur-masai çıkışı hepsi aynı anda

İstanbul'da 2 gündür etkili olan yağmur akşam saatlerinde mesai çıkışı ve iftara yetişme telaşı ile birleşti.

Akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Yüzde 90 yoğunluk

Maltepe Altıntepe ve Kadıköy Bostancı D-100 Karayolu'nda trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 90'a ulaştı.