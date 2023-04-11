DHA
İstanbul denince akla gelen ilk kelimelerden biri trafik oluyor...
İstanbul'un kronik sorunu trafik yine sürücüleri canından bezdirdi.
İftar telaşı-yağmur-masai çıkışı hepsi aynı anda
İstanbul'da 2 gündür etkili olan yağmur akşam saatlerinde mesai çıkışı ve iftara yetişme telaşı ile birleşti.
Akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.
Yüzde 90 yoğunluk
Maltepe Altıntepe ve Kadıköy Bostancı D-100 Karayolu'nda trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 90'a ulaştı.