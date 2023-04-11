DHA

İstanbul denince akla gelen ilk kelimelerden biri oluyor...

İstanbul'un kronik sorunu trafik yine sürücüleri canından bezdirdi.

İftar telaşı-yağmur-masai çıkışı hepsi aynı anda

İstanbul'da 2 gündür etkili olan yağmur akşam saatlerinde mesai çıkışı ve iftara yetişme telaşı ile birleşti.

Akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Yüzde 90 yoğunluk

Maltepe Altıntepe ve Kadıköy Bostancı D-100 Karayolu'nda trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 90'a ulaştı.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı #1
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı #2
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı #3
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı #4
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı #5
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı #6
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı #7