İstanbul'da yanan otomobil tekstil atölyesine çarptı Sürücüsünün çalıştırmasıyla birlikte alev topuna dönerek hareket eden araç bir atölyeye çarparak durabildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul'un Maltepe ilçesi Zümrütevler Mahallesi Candan Sokak’ta iddiaya göre, Kaya Ağdaş, park halindeki aracına binerek çalıştırdı.

O sırada otomobilin motor kısmı bir anda alev aldı.

Yanan otomobil hareket ederken, sürücü Ağdaş araçtan indi.

Atölyeye çarparak durdu

Yanarak ilerleyen otomobil, kapalı olan tekstil atölyesinin tentesine çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü.

Otomobil kullanılamaz hale gelirken, tekstil atölyesinin kapalı olması olası bir faciayı önledi.

O anlar kamerada

Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Otomobilin yandığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntüsüne yansıdı.