İstanbul'da yangın paniği! Bina sakinleri dışarı çıkarıldı Binanın çatı katında başlayan yangın 6 binayı etkiledi. Bina sakinleri dışarı çıkarılırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürdü.

İstanbul Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde panik anları yaşandı.

1546 Sokak'ta bulunan 6 binanın çatı katında, saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ekipler müdahale etti

Alevler rüzgarın da etkisiyle yan binaların çatısına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Bina sakinleri dışarı çıkarıldı

Bina içerisini dumanlar kapladı. Binada bulunan vatandaşları, sokak sakinleri dışarı çıkardı. Dumandan etkilenenler sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede kontrol altına alarak söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenildi