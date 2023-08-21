İstanbul'da yangın paniği! Kültür merkezi alevlere teslim oldu Esenyurt'taki kültür merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin AA İstanbul'un Esenyurt ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı. Bölgede bulunan Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, binayı sardı. Ekipler seferber oldu Yangın nedeniyle yoğun duman oluştu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için harekete geçti. Dumanlar kilometrelerce öteden de görüldü. Söndürüldü Kısa süre içerisinde yapılan müdahalelerle alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.