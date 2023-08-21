AA
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı.
Bölgede bulunan Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, binayı sardı.
Ekipler seferber oldu
Yangın nedeniyle yoğun duman oluştu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için harekete geçti.
Dumanlar kilometrelerce öteden de görüldü.
Söndürüldü
Kısa süre içerisinde yapılan müdahalelerle alevler kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmaları sürüyor.