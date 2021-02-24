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    İstanbul'da yangında can pazarı

    Esenler'de çıkan yangında can pazarı yaşandı. Yangında anne, mahsur kalan çocuklarını 3'üncü kattan aşağıya battaniye açan kalabalığın üzerine attı.
    • DHA
    • 24.02.2021 - 15:21
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    İstanbul'da yangında can pazarı

    Esenler Mimar Sinan Mahallesi'nde 5 katlı binanın 3. katında, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Dairelerde oturanlar mahsur kaldı.

    ÇOCUKLARINI AŞAĞIDA AÇILAN BATTANİYEYE ATARAK KURTARDI

    Dairede mahsur kalan küçük çocuklar, aşağıda açılan battaniyeye atılarak kurtarıldı.

    İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

    Ekipler, bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da üst katlarda mahsur kalanları kurtardı.

    Yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenenlere müdahalede bulunuldu.

    Esenler'de çıkan yangında çocukları camdan aşağıya attılar- İZLE

    İstanbul da yangında can pazarı #1

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    İstanbul da yangında can pazarı #4

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