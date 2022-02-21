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    İstanbul'da yangında mahsur kalan kedi, ekipler tarafından kurtarıldı

    Esenler’de 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangında, içeride mahsur kalan bir kedi ekipler tarafından kurtarıldı. Kurtarılan kedisi ‘Pıtır’ı kucağına alan sahibi gözyaşlarını tutamadı.
    • İHA
    • 21.02.2022 - 08:51
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    İstanbul'da yangında mahsur kalan kedi, ekipler tarafından kurtarıldı

    İstanbul Esenler'de Birlik Mahallesi Fatih Sultan Mehmed Caddesi’nde meydana gelen yangında cadde üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın çatısını henüz bilinmeyen nedenle alevler sardı.

    Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu ekiplere ihbar etti.

    Olay yerine, çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, emniyet şeridi çekerek çevredeki vatandaşları olay yerinden uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışmalara başladı.

    Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

    KEDİ, İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI

    Yangın sırasında 3. katta mahsur kalan bir kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Camdan dışarı çıkarılan kedi bir süre hava aldıktan sonra, sahibine teslim edildi.

    Kurtarılan kedisini kucaklayan vatandaş gözyaşlarını tutamadı. Kedi, kontrol amaçlı veterinere götürüldü.

    Öte yandan yangında, herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı öğrenildi.

    "EV YANSIN UMURUMDA DEĞİL, KEDİM KURTULSUN SADECE"

    Kurtarılan kedinin sahibi Murat Şeker, "Çocuğum rahatsızlandığı için hastaneye gitmiştim. Yolda gelirken evin yandığını söylediler. Şok oldum. Araba nerede çocuklar nerede bilmiyorum. Ev yansın umurumda değil, kedim kurtulsun sadece. Ona bir şey olursa çok üzülürüm. 1 saattir içeride kaldı kedim. İtfaiye kurtardı kedimi hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.

    İstanbul da yangında mahsur kalan kedi, ekipler tarafından kurtarıldı #1

    İstanbul da yangında mahsur kalan kedi, ekipler tarafından kurtarıldı #2


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