Feci kazanın adresi İstanbul oldu.
16 Şubat tarihinde Eyüpsultan ilçesinde park yerinden çıkmaya çalışan araç sürücüsü H.V., yanlışlıkla gaza bastı.
Yaşlı kadını ezdi
Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yolda yürüyen 85 yaşındaki S.T. isimli yaşlı kadını ezdi.
Çarpmanın etkisiyle kadını altına alan otomobil, dükkana çarparak durabildi.
Hastaneye kaldırıldı
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan yaşlı kadın, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
O anlar güvenlik kameralarına yansıdı
Olay anları çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Polis ekipleri yaşlı kadına çarpan sürücüyü gözaltına aldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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