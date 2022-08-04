Ekipler tarafından Gülhane Parkı, Fatih Fındıkzade Çukurbostan Parkı, Avcılar sahil ve Kadıköy Moda sahilinde gerçekleştirilen uygulamada, 19 araç ve 21 motosikletin kontrolü yapıldı.

Güvenlik güçleri, asayişi ve düzeni sağlamak adına denetimlerini sürdürüyor.

Son olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, kentin birçok noktasında eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Gülhane Parkı, Fatih Fındıkzade Çukurbostan Parkı, Avcılar sahil ve Kadıköy Moda sahilinde yapılan denetimlere Atlı Birlik, Önleyici Hizmetler görevlileri ve narkotik köpekler de katıldı.

267 kişinin GBT sorgusu yapıldı

Bu kapsamda şüpheli olarak görülen 267 kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapılırken, 19 araç ve 21 motosikletin kontrolü yapıldı.

İstanbul'da yapılan eş zamanlı denetimde 267 şüpheli tespit edildi VİDEO

"Narkotik madde satışına dur demek hedeflenmektedir"

Yapılan denetimler ile ilgili olarak, “Açık havada toplanarak zaman geçirmeyi tercih eden vatandaşlarımızın kalabalık olarak bulunduğu İstanbul’un farklı noktalarında bulunan park, bahçe ve sahillerde, vatandaşlarımızın huzur ve sükûnunu sağlamak, çevreye rahatsızlık veren şahıslara ve genel asayişe müessir olaylara engel olmak, narkotik madde satışına dur demek hedeflenmektedir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için denetimlerimiz titizlikle devam etmektedir.” denildi.

İHA'nın aktarımına göre; denetimlerin gece saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.