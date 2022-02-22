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    İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı

    İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 12 kişi gözaltına alındı.
    • AA
    • 22.02.2022 - 09:20
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    İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı

    İstanbul'da yasa dışı bahis oynayanlara yönelik operasyon başlatıldı.

    Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul, Ankara, Burdur, Çanakkale ve Gümüşhane'de yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği belirlenen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    12 KİŞİ YAKALANDI

    Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 12'si yakalandı.

    Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

    FİRARİ ŞAHIS ARANIYOR

    Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, diğer 4 zanlıdan birinin farklı soruşturmadan tutuklu bulunduğu, 2'sinin ise yurt dışında olduğu bildirildi. Firari 1 kişinin ise yakalanmasına çalışıyor.

    İstanbul da yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı #1


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