İstanbul’da yasa dışı hayvan ticareti yapanlara büyük ceza Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğünce yasa dışı hayvan ticaretinin önlenmesi ve yerli türlerin korunması amacıyla yapılan denetimlerde, farklı türlerde 63 hayvan ele geçirilirken, şüphelilere 1 milyon 990 bin 348 lira para cezası verildi.

AA

İstanbul genelinde Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri, denetimdeydi…

Son iki haftada gerçekleştirilen denetimlerde, birçok yasa dışı hayvan ticareti yapan şüpheli yakalandı.

Hayvanlara el konuldu

Ekipler tarafından 13 Burma pitonu, 4 tarantula, 12 alageyik, 6 tavus kuşu, 4 fil dişi obje, 2 karaca trofesi, bir valabi kanguru, bir makak maymunu ve değişik türlerde 20 papağana da el konuldu.

2 milyona yakın para cezası

Uluslararası sözleşmelerle ticareti yasaklanan yerli ve yabancı yaban hayvanlarının ticaretini yaptıkları belirlenen şüphelilere, 168 bin 348 lira idari para cezası kesildi.

Şüphelilere ayrıca, yaban hayatı ve ekosistemde meydana gelen tahribat ve eksilme nedeniyle ilgili mevzuatlar gereğince 1 milyon 822 bin lira tazminat cezası uygulandı.