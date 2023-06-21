İstanbul’da yasa dışı hayvan ticareti yapanlara büyük ceza
AA

İstanbul genelinde Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri, denetimdeydi…

Son iki haftada gerçekleştirilen denetimlerde, birçok yasa dışı ticareti yapan şüpheli yakalandı.

Hayvanlara el konuldu

Ekipler tarafından 13 Burma pitonu, 4 tarantula, 12 alageyik, 6 tavus kuşu, 4 fil dişi obje, 2 karaca trofesi, bir valabi kanguru, bir makak maymunu ve değişik türlerde 20 papağana da el konuldu.

İstanbul’da yasa dışı hayvan ticareti yapanlara ceza
İstanbul’da yasa dışı hayvan ticareti

2 milyona yakın para cezası

Uluslararası sözleşmelerle ticareti yasaklanan yerli ve yabancı yaban hayvanlarının ticaretini yaptıkları belirlenen şüphelilere, 168 bin 348 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul’da yasa dışı hayvan ticareti yapanlara ceza
İstanbul’da yasa dışı hayvan ticareti

Şüphelilere ayrıca, yaban hayatı ve ekosistemde meydana gelen tahribat ve eksilme nedeniyle ilgili mevzuatlar gereğince 1 milyon 822 bin lira tazminat cezası uygulandı.