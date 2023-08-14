İstanbul'da yaşlı adam engelli genci taciz etti: Meydan dayağı atıldı Eyüpsultan'da yaşlı bir adam, engelli bir genci sokak ortasında taciz etti. O anları fark eden çevredeki vatandaşlar sapık şahsı evire çevire dövdü. O anlar böyle görüntülendi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com İstanbul'da dün mide bulandıran bir olay meydana geldi. Eyüpsultan’da önceki gece meydana gelen olayda yaşlı bir adam, engelli bir gence sokak ortasında tacizde bulundu. Sapık yaşlı adam, engelli genci istismar etmeye kalktı Güvenlik kamerası görüntülerinde sapık, engelli gence sarılarak tacizde bulunduktan sonra öpüyor. Çevredekiler dövdü Çevredeki vatandaşlar, durumu fark ederek koşarak geldikleri olayda yaşlı adamı evire çevire dövdü. O anlar da anbean güvenlik kameralarına yansıdı.