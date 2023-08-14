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İstanbul'da dün mide bulandıran bir olay meydana geldi.
Eyüpsultan’da önceki gece meydana gelen olayda yaşlı bir adam, engelli bir gence sokak ortasında tacizde bulundu.
Sapık yaşlı adam, engelli genci istismar etmeye kalktı
Güvenlik kamerası görüntülerinde sapık, engelli gence sarılarak tacizde bulunduktan sonra öpüyor.
Çevredekiler dövdü
Çevredeki vatandaşlar, durumu fark ederek koşarak geldikleri olayda yaşlı adamı evire çevire dövdü.
O anlar da anbean güvenlik kameralarına yansıdı.