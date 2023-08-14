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İstanbul'da dün mide bulandıran bir olay meydana geldi.

Eyüpsultan’da önceki gece meydana gelen olayda yaşlı bir adam, bir gence sokak ortasında tacizde bulundu.

Sapık yaşlı adam, engelli genci istismar etmeye kalktı

Güvenlik kamerası görüntülerinde sapık, engelli gence sarılarak tacizde bulunduktan sonra öpüyor.

Yaşlı adam engelli genci istismar etmeye kalktı

Çevredekiler dövdü

Çevredeki vatandaşlar, durumu fark ederek koşarak geldikleri olayda yaşlı adamı evire çevire dövdü.

O anlar da anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaşlı adam engelli genci istismar etmeye kalktı