İstanbul'da yaşlı adamın zor anları: Dolandırılmaktan kıl payı kurtudu Arnavutköy’de bir kadın, fırından ekmek aldıktan sonra evine giden yaşlı adamı taciz ederek, parasını çalmaya çalıştı. O anlar, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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İHA

İstanbul Arnavutköy Anadolu Mahallesi’nde sabah saat 09.00 sıralarında ekmek almak için evinden çıkan 82 yaşındaki Hasan Sel, evine dönerken bir kadının tacizine uğradı.

Yol boyu yaşkı adamı sıkıştıran kadın, elini cebine de atarak paralarını almaya çalıştı.

Sel'in binaya girişinde tekrar yaşlı adama yaklaşan kadın, bir kez daha paraları almaya yeltendi.

Hızla hareket eden ve binaya giren yaşlı adam, dolandırıcıdan bu sayede kurtuldu.

O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

"Beni takip edip, sıkıştırdı"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Hasan Sel, “Benim peşime takıldı ve sıkıştırdı o esnada da diğer evleri gözetliyor bakan var mı diye. Ben tam eve girerken beni elleyerek, diğer ellerini cebime soktu. Ben ekmek almaya gitmiştim oradan dönüyordum beni takip etti, peşime takıldı.

Köşeye sıkıştırmaya çalışıyor hem de çevreyi gözetliyor ben durmadım buraya kadar geldim eve çıkarken tekrar beni sıkıştırdı. Para çalmaya çalışıyor ben ilk defa gördüm bu olay başıma geldi.

Ben para çalacağını anlayınca onu ittim uzaklaştım. Beni bırakmıyordu, itekleyerek kaçtım. Ellerini cebime sokarak para almaya çalışıyordu ben anladım. Uyanmasam beni komple soyacak burada” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)