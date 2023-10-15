İstanbul'da yaşlı kadının eziyet edildiği hastaneye para cezası kararı verildi Sağlık çalışanlarının konuşamayan ve yatalak bir yaşlı hastanın yüzüne para attığı video hakkındaki soruşturma tamamlandı. TİHEK, hastaneye 89 bin 571 TL para cezası uyguladı.

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DHA

İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi, geçtiğimiz yıl Türkiye'nin gündemine oturdu.

Hastanenin yoğun bakım servisinde yatan bir hastaya eziyet eden personellerin videosu ortaya çıktı.

Konuşamayan yaşlı kadına hakaret eden sağlık çalışanları hastayla alay etti.

Öte yandan videoda şahsın, "Böbreğini alacağız." diyerek elindeki paraları kadının yüzüne fırlattığı görüldü.

4 kişi tutuklandı

Bunun üzerine olay kısa sürede gündem oldu ve yetkililer harekete geçti.

Olaya karıştığı tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2 şüpheli de serbest bırakıldı.

İlgili sağlık çalışanları ise Sağlık Bakanlığı'nca 3'er yıl meslekten men edildi.

Soruşturma tamamlandı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) de görüntülerle ilgili resen soruşturma başlattı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Kararda, görüntülerde yer alan N.Z. isimli kadın hastanın 22 Ağustos 2022 tarihinde hayatını kaybettiği hatırlatılarak, hastane bünyesinde çalışan personelin yaşlı ve savunmasız yoğun bakım hastasına yönelik eylemlerinin insan onurunu zedeleyici, sindirici, aşağılayıcı ve küçük düşürücü nitelikte olduğu belirtildi.

89 bin TL para cezası

Söz konusu hastanenin ayrımcılık yasağı ihlalinden sorumlu olduğu vurgulanarak, muhatap hakkında 89 bin 571 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiği ifade edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)