Yaşlı vatandaşları oğlu, torunu ya da yeğeni olduklarına inandırıp paralarını ve altınlarını çalan 3 telefon dolandırıcısı, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul’da, telefon dolandırıcıları yaşlı vatandaşları hedef aldı…

Son zamanlarda polise başvuran mağdur sayısı arttıkça, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri de harekete geçti.

Yaşları 75 ile 85 arasında değişen mağdurların ifadeleri alındı.

DHA’nın haberine göre; mağdurlar, şüphelilerin kendilerini telefonla arayarak oğulları, torunları ya da yeğenleri olarak tanıttıklarını belirtti.

Arayanı oğlu sandı, paraları ve altınları dolandırıcılara verdi

Kulaklarında duyma güçlüğü çektiklerini söyleyen mağdurlar biri, "Ben senin oğlunum. Hemen ödeme yapmam gerekiyor. Evde para varsa birini gönderiyorum. Ona verirsiniz." dediğini anlattı.

Arayanın oğlu olduğu sanan mağdurun kapıya gelen kişiye evde bulunan para ve altınları teslim ettiği öğrenildi.

Dolandırıcıların kimlikleri tespit edildi

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Kullandıkları otomobilin plakası tespit edilen şüphelileri yakalamak için operasyon başlatıldı.

İstanbul’da, yaşlıları mağdur eden telefon dolandırıcılarına operasyon VİDEO



Yol kesildi, şüpheliler yere yatırılıp kelepçelendi

Eminönü bölgesinde başlayan takip, Avrasya tünelinin ardından Avrupa yakasında noktalandı.

Yolu kesen polisler, otomobili durdurarak araçta bulunan 3 kişiyi yere yatırarak kelepçeleyip gözaltına aldı.

Operasyon anları kamerada

Operasyonun görüntüleri polis kamerası tarafından görüntülendi. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şüpheliler Hasan A.(32), Nazım B.(37), İzzet Y.(46) Dolandırıcılık Büro Amirliği’nde sorgulandı.

Şüphelilerden Nazım B.'nin daha önceden başka suçlardan 3 kez, İzzet Y.'nin ise 5 kez gözaltına alındığı tespit edildi.

Cezaevine gönderildiler

Şüphelilerin kullandığı otomobilde yapılan aramada 55 bin lira nakit para ele geçirildiği öğrenildi. Şüphelilerin İstanbul'da meydana gelen 6 dolandırıcılık olayının failleri olduğu ortaya çıktı.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildiler.