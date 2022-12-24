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    İstanbul’da, yaşlıları mağdur eden telefon dolandırıcılarına operasyon

    Yaşlı vatandaşları oğlu, torunu ya da yeğeni olduklarına inandırıp paralarını ve altınlarını çalan 3 telefon dolandırıcısı, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
    • 24.12.2022 - 11:10
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    İstanbul’da, yaşlıları mağdur eden telefon dolandırıcılarına operasyon

    İstanbul’da, telefon dolandırıcıları yaşlı vatandaşları hedef aldı…

    Son zamanlarda polise başvuran mağdur sayısı arttıkça, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri de harekete geçti.

    Yaşları 75 ile 85 arasında değişen mağdurların ifadeleri alındı.

    DHA’nın haberine göre; mağdurlar, şüphelilerin kendilerini telefonla arayarak oğulları, torunları ya da yeğenleri olarak tanıttıklarını belirtti.

    Arayanı oğlu sandı, paraları ve altınları dolandırıcılara verdi

    Kulaklarında duyma güçlüğü çektiklerini söyleyen mağdurlar biri, "Ben senin oğlunum. Hemen ödeme yapmam gerekiyor. Evde para varsa birini gönderiyorum. Ona verirsiniz." dediğini anlattı.

    Arayanın oğlu olduğu sanan mağdurun kapıya gelen kişiye evde bulunan para ve altınları teslim ettiği öğrenildi.

    İstanbul’da, yaşlıları mağdur eden telefon dolandırıcılarına operasyon #1

    Dolandırıcıların kimlikleri tespit edildi

    Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Kullandıkları otomobilin plakası tespit edilen şüphelileri yakalamak için operasyon başlatıldı.

    İstanbul’da, yaşlıları mağdur eden telefon dolandırıcılarına operasyon VİDEO

    Yol kesildi, şüpheliler yere yatırılıp kelepçelendi

    Eminönü bölgesinde başlayan takip, Avrasya tünelinin ardından Avrupa yakasında noktalandı.

    Yolu kesen polisler, otomobili durdurarak araçta bulunan 3 kişiyi yere yatırarak kelepçeleyip gözaltına aldı.

    İstanbul’da, yaşlıları mağdur eden telefon dolandırıcılarına operasyon #2

    Operasyon anları kamerada

    Operasyonun görüntüleri polis kamerası tarafından görüntülendi. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şüpheliler Hasan A.(32), Nazım B.(37), İzzet Y.(46) Dolandırıcılık Büro Amirliği’nde sorgulandı.

    Şüphelilerden Nazım B.'nin daha önceden başka suçlardan 3 kez, İzzet Y.'nin ise 5 kez gözaltına alındığı tespit edildi.

    Cezaevine gönderildiler

    Şüphelilerin kullandığı otomobilde yapılan aramada 55 bin lira nakit para ele geçirildiği öğrenildi. Şüphelilerin İstanbul'da meydana gelen 6 dolandırıcılık olayının failleri olduğu ortaya çıktı.

    Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

    Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

    İstanbul’da, yaşlıları mağdur eden telefon dolandırıcılarına operasyon #3

    İstanbul’da, yaşlıları mağdur eden telefon dolandırıcılarına operasyon #4

    İstanbul’da, yaşlıları mağdur eden telefon dolandırıcılarına operasyon #5

    İstanbul’da, yaşlıları mağdur eden telefon dolandırıcılarına operasyon #6


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