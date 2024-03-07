İstanbul'da yatarak motosiklet kullanan sürücüye ceza yağdı Motosikletini sırtüstü yatarak kullanan sürücü polis ekipleri tarafından yakalanarak birçok maddeden 15 bin 183 TL ceza uygulandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul'da tehlikeli sürüşün bedeli ağır oldu.

Pendik ilçesinde bir kişi, trafik güvenliğini tehlikeye sokarak, motosiklet üzerine yatıp ilerledi.

Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü görevlileri harekete geçti.

Yakalandı

Ekiplerin yaptığı incelemede, motosikletin plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen sürücü Y.Y.K., polis ekiplerince yakalandı.

Birçok maddeden 15 bin 183 TL ceza uygulandı

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "tescilli aracı plakasız kullanmak", "akrobatik hareket yapmak", "araçlara izinsiz bir şekilde sembol, ilan, reklam yapıştırmak veya ışıklı, sesli uyarı veren donanım takmak", "far ışıkları noksan şekilde araç kullanmak", "saygısızca araç kullanmak" ve "kask kullanmamak" maddelerinden 15 bin 183 lira para cezası uygulandı.

Ehliyetine el konuldu

Aday sürücü olduğu tespit edilen Y.Y.K'nin sürücü belgesine de kalıcı olarak el konuldu.

Y.Y.K. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan da adli işlem başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)