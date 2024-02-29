AA
Gün geçmiyor ki trafikte kural ihlalleri yapılmasın...
Bunun bir örneği de İstanbul'da yaşandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, "Kadıköy'de bir kişinin motosikletin üzerine yatarak trafikte seyrettiği anlara ilişkin" sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.
15 bin TL ceza kesildi
Ekipler, motosikletin plaka bilgileri üzerinden sahibine ve görüntülerdeki kişiye ulaştı.
2 kişiye toplamda 15 bin 764 lira caza uyguladı.
Trafikten men edildi
Bu arada motosiklet sahibine de "sürücü belgesi sınıfına uymayan araç kullanımına izin vermekten" ayrıca ceza kesildi.
Motosiklet trafikten men edildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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