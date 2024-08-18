İHA

İstanbul'da yaşanan kazada yürekler ağza geldi..

Sancaktepe'nin Abdurrahmangazi Mahallesi üzerinde ilerleyen motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmek isteyen bir şahsa çarptı.

YAYA VE SÜRÜCÜ METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisiyle sürücü ve karşıya geçmek isteyen kişi yola savrularak yaralandı.

Motosiklet ise yaklaşık 30 metre sürüklendi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KAZA KAMERAYA YANSIDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 yaralıyı da hastaneye kaldırdı.

Yaşanan anları ise, motosikletin üzerindeki kamera tarafından anbean kaydedildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)