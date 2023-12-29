İstanbul'da yaya geçidini kullanan kadına araç çarptı Kadıköy’de yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan kadına otomobilin çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

Türkiye'de yaya geçidinde yayaya öncelik kuralı tam anlamıyla gerektiği gibi oturtulamadı.

Çeşitli eğitimler, kamu spotları ve organizasyonlarla halka anlatılan kural benimsenmedi.

Bu kapsamda yaya geçitlerinde kazalar son bulmuyor.

Son vaka, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yaşandı.

Yaya geçidinde hızla çarptı

Kadıköy’de geçtiğimiz günlerde yaşanan kazada, yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan bir kadına yolda seyir halinde olan bir otomobil çarptı.

Otomobilin çaptığı kadın yola savruldu.

O anlar kamerada

Çevredeki vatandaşlar ile kadına çarpan otomobilin sürücüsü, yolda yatan kadının yardımına koştu. Otomobilin yolun karşısına geçen kadına çarptığı kadına çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)