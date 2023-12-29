İHA
Türkiye'de yaya geçidinde yayaya öncelik kuralı tam anlamıyla gerektiği gibi oturtulamadı.
Çeşitli eğitimler, kamu spotları ve organizasyonlarla halka anlatılan kural benimsenmedi.
Bu kapsamda yaya geçitlerinde kazalar son bulmuyor.
Son vaka, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yaşandı.
Yaya geçidinde hızla çarptı
Kadıköy’de geçtiğimiz günlerde yaşanan kazada, yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan bir kadına yolda seyir halinde olan bir otomobil çarptı.
Otomobilin çaptığı kadın yola savruldu.
O anlar kamerada
Çevredeki vatandaşlar ile kadına çarpan otomobilin sürücüsü, yolda yatan kadının yardımına koştu. Otomobilin yolun karşısına geçen kadına çarptığı kadına çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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