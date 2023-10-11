DHA

İstanbul'da altyapı ve trafik sorunları her gün hayatı olumsuz etkiliyor.

Şişli'de yaşanan son olay ise altyapı sorunlarındaki vehametin büyüklüğünü ortaya koydu.

Yürürken kaldırım çöktü

Esentepe Mahallesi Harman Sokak'ta Gülcan N. yürürken bir anda kaldırım çöktü.

Oluşan çukura düşen kadını itfaiye ekipleri merdiven uzatarak kurtardı.

Gülcan N. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Şişli'de 1 kişi çöken kaldırıma düştü
Şişli'de 1 kişi çöken kaldırıma düştü

Bölgede önlem alındı

Yolda başka çökmelerin yaşanması ihtimaline karşılık güvenlik tedbiri alındı.

Oluşan çukurun yakınındaki 3 otomobilin çevresinde de güvenlik amacıyla önlem alındı.

Şişli'de çöken kaldırım
Şişli'de çöken kaldırım

O anlar kamerada

Ekiplerin çökmenin meydana geldiği yerdeki çalışmaları devam ederken, kadının kaldırıma gömüldüğü ve kurtarıldığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Şişli'de çöken kaldırma düşen kadın
Şişli'de çöken kaldırma düşen kadın

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)