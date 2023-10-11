DHA
İstanbul'da altyapı ve trafik sorunları her gün hayatı olumsuz etkiliyor.
Şişli'de yaşanan son olay ise altyapı sorunlarındaki vehametin büyüklüğünü ortaya koydu.
Yürürken kaldırım çöktü
Esentepe Mahallesi Harman Sokak'ta Gülcan N. yürürken bir anda kaldırım çöktü.
Oluşan çukura düşen kadını itfaiye ekipleri merdiven uzatarak kurtardı.
Gülcan N. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Bölgede önlem alındı
Yolda başka çökmelerin yaşanması ihtimaline karşılık güvenlik tedbiri alındı.
Oluşan çukurun yakınındaki 3 otomobilin çevresinde de güvenlik amacıyla önlem alındı.
O anlar kamerada
Ekiplerin çökmenin meydana geldiği yerdeki çalışmaları devam ederken, kadının kaldırıma gömüldüğü ve kurtarıldığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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